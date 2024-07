Občino Muta je zajelo neurje z močnimi padavinami. “Voda in plazovi so poškodovali prometno infrastrukturo. Na več lokacijah so zalite kleti in ogroženi objekti. Na terenu so PGD Muta, Civilna zaščita in dežurne službe,” so sporočili iz občine Muta. V primeru nevarnosti pokličite številko 112. Več sledi.