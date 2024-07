Uničujoče obilne padavine povzročile številne posledice Družina

Obilne padavine, ki so se v petek zvečer in v noči na soboto razlivale po Sloveniji, so povzročile številne težave na območjih regijskih centrov za obveščanje v Slovenj Gradcu, Kranju, Ljubljani, Celju, Mariboru, Novem mestu in Brežicah. Skupno je bilo zabeleženih približno 200 dogodkov, ki so zahtevali intervencijo gasilcev....

