Grozljiv dogodek na Hrvaškem: napadalec v domu za starejše s streli pokosil pet ljudi, med njimi lastno mater! Demokracija Piše: C. R. V strelskem napadu v domu za starejše v hrvaškem Daruvarju je danes oboroženi moški ubil najmanj pet ljudi, poročajo hrvaški mediji. Napadalca so policisti kmalu po incidentu pridržali v bližnjem lokalu. Policija dogodka uradno še ni komentirala. Po neuradnih informacijah je moški vstopil v objekt in s pištolo začel streljati na ljudi. Pri tem jih je ubil pet, med njimi naj bi bila

