Ob pronicanju nekoliko bolj svežih višinskih severozahodnih atlantskih tokov in visokih prizemnih temperaturah bo tudi danes občasno več nestanovitnosti. Prve krajevne nevihte so v FJK danes dopoldne nastajale zlasti v Karnijskih in Julijskih Alpah. V popoldanskih urah se bodo postopno širile proti ostalim predelom, najkasneje, proti večeru, nad južni nižinski pas in obalo. Ponekod se bodo lahko z ...