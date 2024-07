Danes bodo naši kraji še pod vplivom vlažne in nestabilne zračne mase, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Popoldne bo severne kraje dosegla hladna fronta. Predvsem na severozahodu se bodo začele pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo združile v sistem neviht, ki se bo zvečer in v prvem delu noči širil proti vzhodu. Večji del Slovenije bo prejel vsaj nekaj dežja, najmanj padavin ponovno pričak ...