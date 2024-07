Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer na severozahodu nekoliko okrepile in v prvem delu noči prehodno zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 °C. Ponoči bodo padavine ponehale, do jutra se bo delno ...