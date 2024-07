Policisti PU Murska Sobota so bili 21. julija 2024, malo po 17. uri, obveščeni o požaru v Iljaševcih, kjer je zagorelo v gospodarskem objektu (šotoru). Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je zagorel gospodarskem objekt (šotor) za shranjevanje sena in kmetijske mehanizacije. “V požaru je bilo uničen objekt in kmetijska mehanizacija ter približno 500 bal sena. Po nestrokovn ...