V hrvaškem Daruvarju dan žalovanja, napadalcu po masakru grozi do 50 let zapora N1 Dva dni po tragičnem strelskem napadu v domu starejših v hrvaškem Daruvarju so za danes razglasili dan žalovanja. 51-letni moški, ki je s strelnim orožjem ubil šest ljudi in jih več poškodoval, naj bi danes stopil pred preiskovalnega sodnika. Grozi mu sicer najvišja kazen 50 let zapora.

