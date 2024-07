Pred nami je vroč in prometno najbolj obremenjen konec tedna SiOL.net Na vrhuncu poletne sezone je pred nami vroč in eden prometno bolj obremenjenih koncev tedna. Agencija za varnost prometa (AVP) bo v soboto zato voznikom na glavnih bencinskih servisih na avtocestnih krakih med 11. in 18. uro delila letake o varni vožnji, glede na vroče dni, ki se obetajo, pa tudi vodo, so sporočili iz AVP.

