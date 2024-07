V poletnih mesecih je na avtocestah več prometa in posledično se lahko zgodi tudi več okvar vozil. Na Darsu zato voznike opozarjajo, da je ustavljanje na odstavnem pasu avtoceste lahko smrtno nevarno in da je dovoljeno le v nujnih primerih. Veliko hudih nesreč se namreč zgodi ravno na tem delu avtoceste, so sporočili z Darsa.