Na štajerski avtocesti prišlo do nesreče, promet oviran Lokalec.si Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, promet poteka po odstavnem pasu. Nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center. Zaprta je tudi cesta Sveta Trojica-Cerkvenjak pri Zgornji Senarski.

