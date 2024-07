Zaradi plazu cesta med Litijo in Zagorjem zaprta Demokracija Piše: C. R. Nedeljsko neurje je zajelo tudi Zasavje in del Savinjske regije. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je v več občinah veter razkrival strehe in podiral drevesa. Cesto Zagorje-Litija pri Šklendrovcu je zasul zemeljski plaz, zaradi česar bo zaprta za promet predvidoma do 10. avgusta. V žalski občini pa zemeljski plaz ogroža hišo. Močno deževje z vetrom je nevšečnosti v ned

