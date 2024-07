Konec za vročo Ukrajinko: Evropska prvakinja in tekmica Slovenke se poslavlja od olimpijskih iger Ekipa Dvakratna svetovna prvakinja v judu, Ukrajinka Darja Bilodid, je izpadla v osmini finala olimpijskih bojev v Parizu. Oba svetovna naslova je osvojila v kategoriji do 48 kg ter tudi bronasto olimpijsko medaljo v Tokiu, na teh pa se je merila v kategorij do 57 kg, v kateri je Slovenka Kaja Kajzer končala nastope že po prvem dvoboju.



