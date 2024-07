Zlata Andreja Leški: "Neverjetno, to je pravljica" Maribor24.si Judoistka Andreja Leški je v kategoriji do 63 kilogramov osvojila zlato olimpijsko medaljo in Sloveniji priborila prvo medaljo na letošnjih igrah v Parizu.

