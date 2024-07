Prvo pariško zlato na Kitajsko; Märtens prekinil 36-letno nemško sušo v bazenu RTV Slovenija Na olimpijskih igrah so prvi dan podelili 13 kompletov medalj. Eden od vrhunce sobote so bili plavalni boji, na 400 metrov prosto sta zmagala Nemec Lucas Märtens in Avstralka Ariarne Titmus, štafeti 4 x 100 pa so dobili Američani oziroma Avstralke.

