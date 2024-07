Gasilci in domačini zgroženi nad preklicem velike požarne ogroženosti. “Kdo je ta genij, ki je preklical požarno ogroženost? Je doma iz Črne na Koroškem?” Primorske novice Uprava za zaščito in reševanje je včeraj preklicala veliko požarno ogroženost, čeprav na večjem delu Primorske ni padla omembe vredna količina dežja. Domačini s Krasa, iz Istre in drugih delov Primorske, gasilci in gozdarji so nad preklicem začudeni, direktor uprave za zaščito in reševanje pravi, da preklic temelji na podatkih merilne postaje v Biljah, kjer je v nedeljo padlo 40 litrov dežja.

