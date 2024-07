Ne samo športnice, to so najbolj vroči športniki na letošnjih olimpijskih igrah (FOTO) 🔥 Cosmopolitan Slovenija Včeraj smo pisale o najbolj vročih športnicah, ki uresničujejo svoje olimpijske igre, danes pa ti predstavljamo seznam najbolj vročih športnikov, ob katerih - priznamo - tudi me malce težje dihamo. Kateri so športniki, ki še posebej izstopajo s svojo lepoto (in burijo našo domišljijo)? 😉

Sorodno

































































































































Omenjeni Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Urška Žolnir

Darko Jorgić

Tina Trstenjak

Nataša Pirc Musar