Veslačici izolskega kluba Nini Kostanjšek na olimpijskih igrah finale C Primorske novice Slovenska veslača na olimpijskih igrah v Parizu sta v centru na reki Marni opravila predzadnjo nalogo. Boljša je bila Nina Kostanjšek, ki si je priborila finale C, Isak Žvegelj je bil v svoji skupini četrti in bo nastopil v finalu D.

Sorodno























































































































































































































































































































































Omenjeni Bolgarija

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Darko Jorgić

Robert Golob

Urška Žolnir

Tina Trstenjak

Janez Janša