Foto: Nasmeh Andreje Leški bo trajal še "dneve in tedne" Svet 24 Slovenska judoistka Andreja Leški, ki je v torek v Parizu osvojila naslov olimpijske prvakinje in obenem prvo slovensko kolajno na igrah v Parizu, je na večernem sprejemu v Slovenski hiši sijala od zadovoljstva. Kot je za slovenske novinarje na prizorišču v smehu dejala 27-letna Primorka, bo nasmeh na ustih trajal še dneve in tedne.



Več na Svet24.si

Sorodno