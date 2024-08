Čustvena vrnitev Američanov v domovino, pričakala sta jih tudi Biden in Harris N1 Odvilo se je še zadnje dejanje velike izmenjave zapornikov. Na ameriških tleh je namreč pristalo letalo, s katerim so pripotovali novinar Evan Gershkovich, nekdanji ameriški marinec Paul Whelan in novinarka Alsu Kurmaševa.

Sorodno























































































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Josip Iličić

Benjamin Savšek

Anja Bah Žibert

Bojan Kumer