Policisti PP Črnomelj so včeraj okoli 10. ure v Črnomlju kontrolirali voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za 62-letno kršiteljico, kateri so zaradi vožnje pod vplivom alkohola že dan prej (o tem smo poročali, da je namreč v enem večeru pijana povzročila prometno nesrečo, pa so jo kmalu zatem spet zalotili za volanom) odvzeli tako vozniško dovoljenje kot avto in ji prep ...