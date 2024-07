Zasegli so ji že četrti avto; za volanom tudi 16-letnik, na enem mopedu pa trije brez čelad Dolenjski list Metliški policisti so včeraj na območju Bereče vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila Citroen xara, danes poročajo s PU Novo mesto. Med postopkom so ugotovili, da gre 57-letno večkratno kršiteljico cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V avtomobilu je prevažala otroke, ki niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom, voz ...

Sorodno





















Omenjeni Citroën Najbolj brano Osebe dneva Darko Jorgić

Robert Golob

Peter Kauzer

Jure Leben

Urška Žolnir