Voznici zasegli že četrto vozilo: V njem nezavarovano in brez izpita prevažala otroke, kršitev pa je bilo še več Lokalec.si Metliški policisti so med opravljanjem nalog na območju Bereče vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila Citroen xara. Med postopkom so ugotovili, da gre 57-letno večkratno kršiteljico cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V avtomobilu je prevažala otroke, ki niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom, vozila je neregistriran ...

