Tri milijarde evrov škode, 14.000 klicev na pomoč, evakuiranih več kot 8000 ljudi 24ur.com 4. avgusta 2023 so bili na 122 merilnih postajah na 74 rekah po vsej državi preseženi pragovi visokih voda. Tri največje slovenske reke – Sava, Drava in Mura – so hkrati poplavljale, najhuje pa so bila prizadeta območja ob Savinji, Meži, Mislinji in Kamniški Bistrici. Na številki 112 so tistega dne zabeležili skoraj 14.000 klicev. Kasneje je bilo evidentiranih 15.517 prizadetih lokacij, evakuiran...

