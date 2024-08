Danes, 4. avgusta, mineva eno leto od katastrofalnih poplav, najhujše naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije, ki je prizadela večji del države. “Na Ministrstvu za solidarno prihodnost smo v okviru popoplavne pomoči uspešno naslovili akutno bivanjsko krizo ljudi, ki so v poplavah izgubili svoje domove oziroma so se morali iz njih izseliti, ker niso bili primerni za varno bivanje,” so zapi ...