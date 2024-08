'Bolj kot si utrujen, boljši si. Dovoljeno nam je sanjati.' 24ur.com Slovenska moška rokometna reprezentanca je v četrtem krogu skupinskega dela olimpijskih iger v Parizu premagala Japonsko z 29:28 (15:15) in se uvrstila v četrtfinale. Proti hitrim in neugodnim Japoncem je izpolnila cilj, čeprav je bil dvoboj do zadnjega negotov. Toda vozovnici za četrtfinale se ne gleda v zobe, poudarjajo reprezentanti.

