Znani odbojkarski četrtfinalni pari, Slovenci proti Poljakom Lokalec.si Po včerajšnjih zadnjih tekmah skupinskega dela moškega odbojkarskega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu so znani vsi četrtfinalisti. Slovenski odbojkarji, ki so neporaženi končali na vrhu skupine A, se bodo v ponedeljek ob 9. uri merili s Poljaki. Preostali pari so Italija – Japonska, ZDA – Brazilija ter Francija – Nemčija.

