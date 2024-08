ZDA bodo na Bližnji vzhod poslale dodatne vojaške ladje in bojna letala, da bi pomagale braniti Izrael pred morebitnimi napadi Irana in njegovih zaveznikov, je v petek sporočil Pentagon. Kot so pojasnili, bodo v regijo med drugim napotili dodatne križarke in rušilce, ki so sposobni obrambe pred balističnimi izstrelki.



