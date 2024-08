Tanja Fajon in njen Iran: ali na slovensko zunanjo politiko vplivata NLB-jeva stara znanca Jaka Racman in Miki Miška? Demokracija Piše: G. B. Potem ko je Slovenija na horuk priznala Palestino, se je zdelo, da bo zunanja ministrica Tanja Fajon vendarle nekoliko umirila svojo bližnjevzhodno “mirovniško agendo”. A kot kaže, temu ni tako. Če smo prejšnji teden poročali, da mainstream mediji očitno še vedno razmišljajo o terorističnih organizacijah, kot sta Hamas in Hezbolah, kot o “pogajalskih partnerjih”, ima očitno tudi Tanj ...

