Vse več držav poziva svoje državljane k odhodu iz Libanona Primorske novice Seznam držav, ki v luči stopnjevanja napetosti na Bližnjem vzhodu pozivajo svoje državljane k odhodu iz Libanona, je vse daljši. Danes sta k temu med drugim pozvali tudi Avstrija in Hrvaška, s čimer sta se pridružili mnogim drugim državam, ki so zaradi pričakovanega zaostrovanja konflikta med Iranom in Izraelom v preteklih dneh že pozvale k odhodu.

Sorodno