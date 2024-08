Kakšna drama, kakšen preobrat! Srbija in Avstralija s tekmo turnirja, zadnjo besedo pa je imel Nikola Jokić, ki je ... Ekipa Po Nemčiji se je v polfinale moškega košarkarskega turnirja na olimpijskih igrah v Parizu uvrstila tudi Srbija, ki je po podaljšku ugnala Avstralijo s 95:90. Srbi so v rednem delu nadoknadili 24 točk zaostanka. Nemci so pred tem s 76:63 ugnali Grke.



Več na Ekipa24.si

Sorodno