Brigita Langerholc: Morala sem povsem spremeniti svojo identiteto Slovenske novice Srečali sva se na praznovanju 18. obletnice založbe Chiara, kateri je Brigita Langerholc zaupala izdajo knjige Do cilja in naprej, ki jo je spisal Jure Aleksič. V njej razkriva svojo navdušujočo življenjsko zgodbo – od otroštva, ki ga je preživela večinoma v bolnišnicah, do finala na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju, kjer je v teku na 800 metrov dosegla odlično četrto mesto.

Sorodno

















































































































































































































































































Omenjeni Brigita Langerholc

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Darko Jorgić

Tina Maze

Janja Garnbret

Anita Horvat

Urška Žolnir