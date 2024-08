V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali šest prometnih nesreč v katerih se je šest oseb telesno poškodovalo, pet kaznivih dejanj, šest kršitev javnega reda in miru, pridržali voznico osebnega avtomobila, požar, zasegli tovorno vozilo, šest povoženj divjadi in dve poškodbi vozil na parkirnih prostorih.