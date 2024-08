Mariborski policisti obravnavali 11 kaznivih dejanj, v Miklavžu na Dravskem polju vlomili v hišo Lokalec.si Na območju Miklavža na Dravskem polju je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo, odtujena pa gotovina in nakit. Po nestrokovni oceni so bili lastniki z dejanjem oškodovani za približno 5.000 evrov. Mariborski operativno komunikacijski center je sicer med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 212 klicev, med temi 79 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času s ...

