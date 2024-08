Ponedeljek bo pretežno jasen in topel, a nas lahko popoldne in zvečer znova zajamejo nevihte. Agencija za okolje je zato za sever države izdala rumeno opozorilo pred nevihtami. Opozarja predvsem na močnejše nalive, piše vetra in udare strel. Danes bo deloma sončno s posameznimi popoldanskimi plohami in nevihtami. Jutri se bo postopno povsod razjasnilo. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblač ...