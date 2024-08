V osrednjem in severovzhodnem delu Slovenije so se v petek pozno popoldne in zvečer pojavile nevihte z močnim vetrom in točo, Uprava RS za zaščito in reševanje pa je skupaj zabeležila 249 lokacij izrednih dogodkov. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa, prekrivali poškodovane strehe objektov in črpali vodo iz poplavljenih objektov. Kot so sporočili iz uprave, je do izrednih dogodkov prišlo na ob ...