Naselij ne bodo več oskrbovali z vodo iz vodarne Močila. Kdo je kriv za onesnaženje, še ugotavljajo. RTV Slovenija Na izredni seji občinskega sveta v Kanalu so svetniki sklenili, da naselij Močila in Gorenje Polje ne bodo več oskrbovali z vodo iz vodarne Močila. V tej vodarni je namreč pred dnevi prišlo do kemičnega onesnaženja pitne vode. Dogodek preiskuje policija.

