Za olimpijsko zlato Španci in Francozi RTV Slovenija Nogometaši Španije in Francije bodo v petek na Parku princev v Parizu igrali v finalu olimpijskega turnirja. Španci so v polfinalu v Marseillu po preobratu premagali Maroko z 2:1, Francozi pa so v Nantesu po podaljšku strli odpor Egipčanov s 3:1.

Sorodno