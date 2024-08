Američanke za finale potrebovale podaljšek, Brazilke šokirale svetovne prvakinje RTV Slovenija Nogometašice ZDA so v polfinalu olimpijskega turnirja v Lyonu po podaljšku z 1:0 premagale Nemke in se prvič po 12 letih uvrstile v finale OI. V drugem polfinalu v Marseillu so Brazilke s 4:2 na kolena presenetljivo spravile svetovne prvakinje Španke.

Sorodno