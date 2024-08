Grožnja na Dunaju: osumljenca stara 17 in 19 let, policisti zasegli kemikalije N1 V povezavi z domnevnim načrtom za teroristični napad na Dunaju je avstrijska policija aretirala dva osumljenca – 19-letnika v Ternitzu in 17-letnika na Dunaju. Pri 19-letniku so med hišno preiskavo zasegli tudi kemične snovi in tehnične naprave, ki jih še analizirajo.

