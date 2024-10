Še pred leti je tehtal 190 kg, zdaj hodi v gore in teče na maratonih 24ur.com Simon Sreš. Prekmurec, ki ljubi hribe in se mu je pred leti še s 160 kilogrami uspelo povzpeti na Triglav. Simon v letih, ko je človek najbolj motiviran, da lahko sledi svojim sanjam in dosežkom, tega ni mogel. Ker je do 39. leta z nezdravim načinom življenja uspel pridelati skoraj 200 kilogramov. Potem pa se je odločil. In shujšal. Tudi s tekom.

