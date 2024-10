Harryja in Meghan za božič povabili v London. Bosta vabilo sprejela? 24ur.com Princ Harry, njegova žena Meghan in njuna otroka Archie in Lilibet so dobili povabilo za praznovanje božiča v Veliki Britaniji. Ta novica odmeva vsebini primerno, saj odcepljena prinčeva družina božiča ni praznovala v njegovi domovini že pet let. Monarhisti, ki si želijo sprave v kraljevi družini, so razočarani. Ni jih povabil družinski poglavar, kralj Karl III, ampak Hariyjev stric - po materini...

