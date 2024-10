Taylor Swift darovala štiri milijone in pol žrtvam orkanov Helene in Milton 24ur.com Taylor Swift je donirala štiri in pol milijone evrov žrtvam orkanov, ki pustošijo po Združenih državah Amerike. Njena velikodušnost je zopet navdušila številne oboževalce. Pevka je namreč znana po tem, da večkrat finančno pomaga žrtvam različnih stisk. Njeni pomoči so se zahvalili pripadniki humanitarne organizacije, objava z izjavo pa je prejela številne pozitivne komentarje njenih oboževalcev....

