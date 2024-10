Video in foto: Orkan Milton udaril na obalo Floride, z ogroženih območij evakuirali okrog pet milijonov ljudi Svet 24 Orkan Milton je malo pred 3. uro zjutraj po srednjeevropskem času dosegel obalo Floride pri južnem predmestju Sarasote Siesta Key. Milton je na obalo prišel kot orkan 3. kategorije s hitrostjo vetra nekaj nad 200 kilometrov na uro in se bo pomikal naprej čez Florido do Atlantskega oceana.



