Logar napoveduje novo pot: To bo politična širina, s paleto vonjav in okusov 24ur.com Poslanec Anže Logar je v objavah na družbenih omrežjih vendarle tudi sam potrdil, da se je odločil za politično pot izven SDS. A na njo ne stopa sam, pravi. "Nastajali bomo postopoma, od spodaj navzgor, vsem na očeh," piše in vabi k sodelovanju. Napoveduje pot politične širine. "To je pot, ki jo izberejo Demokrati," je dodal.

