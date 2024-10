Na političnem parketu se vrstijo odzivi po izstopu Anžeta Logarja iz stranke SDS, katere član je bil 25 let. V NSi pozdravljajo to potezo, menijo namreč, da je prenova desnice in desne sredine nujno potrebna. V največji koalicijski stranki Gibanje Svoboda pa Logarjev izstop iz matične stranke vidijo kot potezo Janeza Janše, ki je "izstrelil prvi satelit v orbito parlamentarnih volitev".