(VIDEO) “Spoštovani predsednik SDS Janez Janša, po 25 letih članstva v stranki sem prišel do spoznanja, da je prišel čas za naslednji korak…”- Anže Logar v pismu Janši topnews.si Dolgoletni vidni član in poslanec SDS Anže Logar je izstopil iz stranke, so potrdili v SDS. Potrdili so, da so prejeli njegovo izstopno izjavo. Ni pa še jasno, ali izstopa tudi iz poslanske skupine. Logar je v izstopni izjavi oziroma pismu Janši zapisal: “Spoštovani predsednik SDS Janez Janša, po 25 letih članstva v stranki sem […]...

