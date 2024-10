Uvodnik / Janša in Logar vesta Mladina Le redki so se ob izstopu Anžeta Logarja iz SDS lotili natančnega branja pisem, ki sta si ju izmenjala s predsednikom stranke Janezom Janšo. A se splača – ker razkrivata, da med nekdanjima sodrugoma ne tli resno sovraštvo, ampak se zgolj malo zbadata. Saj ne pravimo, da si ne gresta na živce, a oba gledata v leto 2026. In v čas po volitvah 2026, ko bo treba sestaviti koalicijo.

