Nekdanjega sodnika Radonjića pred sodbo olisičili policisti; za obrekovanje sodnice in tožilke mora plačati 9000 evrov Svet 24 Sodni senat celjskega okrožnega sodišča je danes nekdanjega sodnika Zvjezdana Radonjića zaradi obrekovanja in razžalitve ljubljanske sodnice Andreje Sedej Grčar in ljubljanske tožilke Blanke Žgajnar obsodilo na enotno denarno kazen v višini 9000 evrov. Senat je tako sledil predlogu tožilstva, Radonjić pa je že napovedal pritožbo.



