Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si) “Tožilstvo je to predlagalo in sodišče je to tudi izreklo. Ta podatek, ki je prišel z vrhov sodstva, se je izkazal za točnega,” je nekdanji sodnik Zvjezdan Radonjić komentiral obsodbo, za katero pravi, da je rezultatska in dogovorjena. Sodni senat okrožnega sodišča v Celju je bivšega sodnika Zvjezdana Radonjića “zaradi obrekovanja in razžalitve” ljubljanske sodnice ...